Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы видеохостинг YouTube вновь стал нормально работать на территории страны. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель главы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

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По его словам, трафик YouTube в России упал на треть и продолжает падать. Парламентарий отметил, что замедление американской платформы дало хороший толчок развитию российских видеодеохостингов.

Около года назад в России стартовала системная политика замедления работы YouTube, что к осени вынудило большинство пользователей прибегать к определенным сервисам для просмотра контента. Ограничения вводились неравномерно, и часть интернет-провайдеров продолжала обеспечивать относительно стабильный доступ.

Сумма требований российских телеканалов к Google к февралю 2025 года превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Долг связан с неисполнением Google обязательств по восстановлению аккаунтов российских СМИ на YouTube.

«Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой», — говорил юрист на заседании суда.

16 июня российские пользователи YouTube сообщали «Газете.Ru», что видеохостинг начал работать без вспомогательных программ или сервисов для обхода ограничений.