Смартфон Unihertz Titan 2 попытается вернуть в тренд физическую клавиатуру

Unihertz представила смартфон Titan 2 — духовного наследника знаменитого BlackBerry Passport. Он доступен для предзаказа на Kickstarter и уже собрал в 8 раз больше нужной суммы.

© Ferra.ru

Главная особенность устройства — физическая клавиатура QWERTY с тремя рядами клавиш и сенсорной панелью для прокрутки и перемещения курсора. Клавиатура с подсветкой и поддержкой разных языков (русский есть), также можно назначать быстрые действия на долгие нажатия.

Экран у Titan 2 квадратный, 4,5 дюйма (1440×1440 пикселей), как у того же Passport. Сзади есть небольшой вспомогательный дисплей на 2 дюйма. Камеры: основная — 50 МП, телефото — 8 МП с 3.4-кратным зумом, фронтальная — 32 МП.

© Unihertz

© Unihertz

Телефон работает на Android 15 и оснащён процессором Dimensity 7300. Объём памяти — 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной. Есть поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-передатчик. Разъёма для наушников нет.

Ёмкость аккумулятора — 5050 мАч, зарядка 33 Вт. Весит устройство 235 г, толщина — 10,8 мм. Цена по акции — $ 270, поставки начнутся в октябре 2025 года.