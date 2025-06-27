Тайконавты Shenzhou-20 завершили второй выход в открытый космос

Члены экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-20 завершили второй выход в открытый космос. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Два тайконавта — Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй — покинули пределы китайской космической станции Tiangong вчера, 26 июня, в 10:04 московского времени. Тайконавты произвели установку устройства для защиты от космического мусора, а также провели проверку и техническое обслуживание наружного оборудования околоземной лаборатории. В открытом космосе Дун и Чжунжуй проработали около 6,5 часа.

В апреле экипаж пилотируемого космического корабля Shenzhou-19 — тайконавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — вернулся с околоземной станции Tiangong на Землю.

В том же месяце к околоземной станции Tiangong отправился пилотируемый корабль Shenzhou-20 с экипажем — Чэнь Дуном, Чэнь Чжунжуем и Ван Цзе — на борту.