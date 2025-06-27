3D-печать помогла воссоздать протез руки 16 века

Группа историков и инженеров воссоздала с помощью 3D-печати модель железного протеза руки, сделанного около 500 лет назад в Германии. Этот исторический артефакт, известный как "Кассельская рука", принадлежал неизвестному человеку, жившему в эпоху Возрождения. О том, как он использовал свою протез, почти ничего не известно.

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Чтобы понять, как работало это устройство, команда использовала компьютерные модели и 3D-печать. Протез сделали из пластика, чтобы его могли напечатать и изучить все желающие. Но при первом показе публике в Бирмингеме механизм сломался. Это заставило команду задуматься: в чём причина — в модели или в том, как с ней обращались? Инженеры выяснили, что люди тянули рычаг слишком сильно.

Они немного изменили конструкцию и записали видеоинструкцию. Через неделю студенты успешно протестировали новую версию без поломок.