Эксперт дал советы по покупке и использованию пауэрбанка

Россиянам рассказали, как предотвратить взрыв пауэрбанка
Чтобы купить качественный и безопасный пауэрбанк, нужно отдавать предпочтение известным брендам, а также читать отзывы на товар, сказал в эфире НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
С 28 июня Китайское управление гражданской авиации (CAAC) вводит запрет на провоз в ручной клади пауэрбанков без четкой маркировки сертификации 3C. Новый регламент касается всех внутренних авиарейсов и направлен на повышение уровня безопасности полетов, говорится на сайте агентства. Мера обусловлена ростом числа инцидентов с возгоранием и задымлением внешних аккумуляторов на борту. В текущем году зафиксировано существенное увеличение таких случаев. На фоне проблем с безопасностью ведущие производители, включая Xiaomi, Baseus, Ugreen, Anker и Romoss, уже отозвали отдельные партии продукции. Корнейчук рассказал, при каких условиях пауэрбанк может взорваться.
«Случаи самовоспламенения пауэрбанков - это всегда какая-то ошибка: либо грубое нарушение условий эксплуатации, либо брак, либо техническая ошибка в конструкции. Всегда действовали нормы, согласно которым нельзя больше определенного количества миллиампер в час провозить из-за большего объема лития в пауэрбанке. Никто полностью не застрахован от некачественного аккумулятора. Даже смартфоны известных брендов с литиевыми аккумуляторами взрывались», - сказал собеседник НСН.
Он также дал рекомендации по эксплуатации пауэрбанков и рассказал, как приобрести себе качественный девайс.
«Чтобы как-то обезопасить себя, нужно приобретать пауэрбанк от известного бренда. В случае приобретения пауэрбанка на маркетплейсе нужно ставить галочки «оригинальный товар» и «быстрая доставка». В таком случае пауэрбанк будет дороже, зато вероятность получить оригинальный товар, а не китайский, возрастает. Также надо читать отзывы, смотреть описание, выяснять, насколько эта модель популярна на рынке. Кроме того, важно не использовать пауэрбанки на улице при отрицательных температурах. Нельзя заряжать девайсы при температуре ниже нуля. Это прописано во всех инструкциях», - заключил эксперт.