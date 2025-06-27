Эксперт дал советы по покупке и использованию пауэрбанка

Чтобы купить качественный и безопасный пауэрбанк, нужно отдавать предпочтение известным брендам, а также читать отзывы на товар, сказал в эфире НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

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С 28 июня Китайское управление гражданской авиации (CAAC) вводит запрет на провоз в ручной клади пауэрбанков без четкой маркировки сертификации 3C. Новый регламент касается всех внутренних авиарейсов и направлен на повышение уровня безопасности полетов, говорится на сайте агентства. Мера обусловлена ростом числа инцидентов с возгоранием и задымлением внешних аккумуляторов на борту. В текущем году зафиксировано существенное увеличение таких случаев. На фоне проблем с безопасностью ведущие производители, включая Xiaomi, Baseus, Ugreen, Anker и Romoss, уже отозвали отдельные партии продукции. Корнейчук рассказал, при каких условиях пауэрбанк может взорваться.

«Случаи самовоспламенения пауэрбанков - это всегда какая-то ошибка: либо грубое нарушение условий эксплуатации, либо брак, либо техническая ошибка в конструкции. Всегда действовали нормы, согласно которым нельзя больше определенного количества миллиампер в час провозить из-за большего объема лития в пауэрбанке. Никто полностью не застрахован от некачественного аккумулятора. Даже смартфоны известных брендов с литиевыми аккумуляторами взрывались», - сказал собеседник НСН.

Он также дал рекомендации по эксплуатации пауэрбанков и рассказал, как приобрести себе качественный девайс.