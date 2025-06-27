Мышь с двумя отцами дала потомство

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг в Китае создали мышей с двумя отцами и без матери, которые могут размножаться. Это прорыв в области андрогенеза, где используется генетический материал только самцов, сообщает sciencealert.com.

Ранее исследователи уже получали бесплодное потомство из генетического материала двух самцов. В новом исследовании они сосредоточились на редактировании регуляторных участков импринтинга (ICR) — последовательностей ДНК, управляющих генами.

Стандартное сочетание мужских и женских генов обеспечивает баланс в кодировании ICR, но использование только мужских генов приводит к гибели эмбрионов. Ученые перепрограммировали ICR с помощью редактирования генов, что позволило создать плодовитых мышей из генетического материала двух сперматозоидов.

Ранее на высоте почти 3 тыс. метров в Кордильера-де-Уанкабамба (Перу) ученые открыли три новых вида лягушек: Pristimantis chinguelas, P. nunezcortezi и P. yonke. Исследование опубликовано в «Эволюционной систематике». Лягушки обитают в суровых условиях — в туманных лесах, на склонах гор и в бромелиевых растениях.