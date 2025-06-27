Космонавтам миссии «Шэньчжоу-17» удалось вырастить рыб в космосе

Космонавты китайской пилотируемой миссии "Шэньчжоу-17" проводили на орбитальной станции эксперименты, связанные с разведением рыбы в условиях невесомости.

Об этом рассказал корреспонденту ТАСС китайский космонавт Тан Хунбо, который принимал участие в миссиях "Шэньчжоу-12" и "Шэньчжоу-17".

"В ходе миссии "Шэньчжоу-17" эксперимент с разведением рыбы в космосе произвел на меня самое сильное впечатление. Когда после почти полугода полета я неожиданно увидел рыбок, резвящихся в воде, мое сердце наполнилось радостью и восторгом", - поделился он.

По его словам, особенном интересным является то, что в условиях невесомости рыбы, похоже, полностью теряют ориентацию.

"Они не только "не могут найти север", но даже перестают различать верх и низ, плавая брюшком вверх. Такое поведение на Земле характерно только для умирающих особей. Это заставило меня задуматься: что же на самом деле чувствуют эти маленькие существа в космосе? Пытаются ли они адаптироваться к совершенно новой и непривычной для них среде?" - рассказал космонавт.

Говоря о земном применении космических технологий, Тан Хунбо привел пример нескольких ключевых разработок, которые есть на китайской станции "Тяньгун". Прежде всего, речь идет о космическом манипуляторе.

"На станции установлены два манипулятора, которые можно условно назвать "большая рука" и "малая рука" длиной 10 и 5 м соответственно. Они могут быть объединены в единую 15-метровую роботизированную руку, которая обладает не только множественными степенями свободы, но и полнофункциональным режимом работы, а также точностью позиционирования до сантиметра. Данная система позволяет обеспечивать выходы космонавтов в открытый космос, перемещать модули станции и транспортировать полезную нагрузку. Мы убеждены, что эта технология имеет значительный потенциал для наземного применения", - рассказал он.

Технологии для космонавтов

Кроме того, по его словам, следует отметить применение технологий физико-химической регенерации. На китайской космической станции, уточнил Тан Хунбо, реализована система рециркуляции атмосферы и водных ресурсов, способная собирать и перерабатывать отходы жизнедеятельности, такие, как углекислый газ, испарения, пот, моча и преобразовывать их в очищенную воду для бытовых нужд, а также производить кислород путем электролиза воды.