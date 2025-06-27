Более 1800 сотрудников Национального научного фонда оказались на улице

Более 1800 сотрудников Национального научного фонда (NSF) внезапно узнали, что вскоре их выгонят из офиса, в который они переехали в 2017 году. Штаб-квартира в Вирджинии должна быть передана Министерству жилищного строительства и городского развития (HUD), пишет Space.com.

Ожидается, что около 2700 сотрудников HUD переедут в здание NSF из своей нынешней штаб-квартиры в Вашингтоне, которое было построено в 1960-х годах. Чиновники подчеркнули, что такой шаг связан с решением администрации президента США Дональда Трампа повысить эффективность федеральных ведомств.

«Решение администрации Трампа переместить более 1800 сотрудников Национального научного фонда из его штаб-квартиры, которым некуда идти, лишь усугубляет ситуацию, когда администрация настаивает на сокращении бюджета NSF на 55%», - заявила сенатор Мария Кантвелл.

При этом пока неизвестно, куда будут переселены ученые, часть которых «только что вернулась в Вирджинию после того, как федеральный судья отменил решение администрации Трампа об увольнении десятков сотрудников, находящихся на испытательном сроке», отмечает издание.

«Гленн Янгкин, губернатор Вирджинии, выразил надежду, что администрация Трампа сохранит NSF», - говорится в статье.

При этом уже заморожены около 1600 грантов NSF.

После своей победы на президентских выборах Дональд Трамп объявил о создании Департамента государственной эффективности США (DOGE), задачами которого стали «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства. Он также подписал указ об упрощении увольнения федеральных служащих.

В январе 2025 года были уволены все сотрудники Пентагона, отвечавшие за Украину; все члены наблюдательных советов военных вузов, а также 5,4 тыс. служащих, находившихся на испытательном сроке. Также Министерство по делам ветеранов уволило свыше 1000 сотрудников-стажеров, в том числе исследователей, занимающихся вопросами психического здоровья, реабилитации от зависимостей и протезирования.