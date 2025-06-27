Ученые хотят создать огромную коллекцию кала

Швейцарские ученые планируют заморозить 10 тысяч образцов человеческих фекалий для «хранилища Судного дня». Как сообщает Live Science, основатели проекта Microbiota Vault хотят таким образом сохранить жизнь миллиардам микробов, которые могут понадобиться будущим поколениям для решения медицинских и иных проблем.

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Фекалии содержат множество микробов, которые живут в людях, животных, растениях и окружающей среде. Микроорганизмы играют свою роль в функционировании как человеческого тела, так и природы в целом. Гибель отдельных видов микробов связывают с ростом хронических заболеваний, в том числе аллергий, аутоиммунных и метаболических нарушений.

«Потеря микробного разнообразия распространяется на экологические экосистемы, ставя под угрозу сельскохозяйственные системы и экологическую устойчивость», — подчеркивают авторы.

Директор центра передовой биотехнологии и медицины в Университете Рутгерса в Нью-Джерси и соавтор инициативы доктор Мартин Блейзер отметил, что сейчас нет доказательств того, что повторное введение замороженных микробов в кишечник человека или экосистему может восстановить микрофлору, однако в будущем наука может научиться этому.

«Возможно, через 100 лет, спасение этих микробов может предотвратить крупную катастрофу. Это наша обязанность перед будущими поколениями», — подчеркивают авторы проекта.

Сам проект стартовал еще в 2018 году. До сих пор Microbiota Vault находилась в стадии разработки — ученые проверяли возможность сбора, транспортировки и хранения фекалий со всего мира. Исследователи получили в общей сложности 1204 образца в Швейцарии и 190 образцов пищи из Бенина, Бразилии, Эфиопии, Ганы, Лаоса, Таиланда и Швейцарии за последние семь лет. Сейчас они хранятся при температуре около -80 градусов Цельсия в Университете Цюриха. Кроме того, коллекция содержит почти 200 видов ферментированных продуктов питания, в которых содержится множество дружественных кишечнику микробов.