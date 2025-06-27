Ученые воссоздали легендарный золотой шелк

Корейские исследователи под руководством профессоров Дон Су Хвана и Джимина Чоя воссоздали золотой морской шелк, используя панцирь корейского морского гребешка (Atrina pectinata). Это волокно, ранее доступное только императорам Древнего Рима, известно своим золотистым цветом, легкостью и прочностью, сообщает phys.org.

Морской шелк получают из биссусных нитей моллюсков Pinna nobilis, обитающих в Средиземном море. Однако из-за загрязнения и исчезновения Pinna nobilis его производство стало невозможным.

Исследователи обнаружили, что биссусные нити Atrina pectinata схожи с нитями Pinna nobilis по физическим и химическим свойствам. Они смогли обработать эти нити, воссоздав морской шелк.

Ключевой научный прорыв — объяснение золотистого цвета шелка. Он обусловлен структурной окраской, вызванной сферическими белковыми структурами (фотонинами), которые отражают свет и создают устойчивый блеск. Чем упорядоченнее расположение белков, тем ярче цвет.

Технология позволяет получать экологически чистый текстиль из биссуса, ранее считавшегося отходами. Это снижает загрязнение и открывает новые возможности для экологичной моды.

Профессор Хван отметил, что структурно окрашенные ткани устойчивы к выцветанию. Технология обеспечивает стойкость цвета без красителей, что важно для экологичных материалов, добавил он.