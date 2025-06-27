Российская семья нашла останки ихтиозавра

Александра и Алексей Сиренко во время отдыха с детьми на природе нашли останки ихтиозавра. Их показали на выставке «Как найти ихтиозавра» в музее Научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского, сообщает Vl.ru.

Семья заметила отпечаток ребер, когда собирала дрова для костра.

«Конечно, мы надеялись, что там, может быть, будут другие фрагменты. Голова — самое главное, самое ценное. Если нашли голову, то можно вид определить и все такое», — рассказала Александра Сиренко.

По ее словам, они сразу поняли, что находка имеет особую ценность.

Ученые подтвердили, что находка действительно ценная: этим останкам 242-247 миллионов лет, и они очень редки из-за своей древности. Для семьи Сиренко это уже не первые открытия. В 2022 году они также нашли останки ихтиозавра на Русском острове.

Ранее сообщалось, что тракторист из Самары (имя и фамилия неизвестны) нашел скелет доисторического морского хищника. Ученые Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина выяснили, что древними окаменелыми останками является скелет ихтиозавра.