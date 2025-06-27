Российская семья нашла останки ихтиозавра

Lenta.ru

Александра и Алексей Сиренко во время отдыха с детьми на природе нашли останки ихтиозавра. Их показали на выставке «Как найти ихтиозавра» в музее Научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского, сообщает Vl.ru.

Российская семья нашла останки ихтиозавра
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Семья заметила отпечаток ребер, когда собирала дрова для костра.

«Конечно, мы надеялись, что там, может быть, будут другие фрагменты. Голова — самое главное, самое ценное. Если нашли голову, то можно вид определить и все такое», — рассказала Александра Сиренко.

По ее словам, они сразу поняли, что находка имеет особую ценность.

Ученые подтвердили, что находка действительно ценная: этим останкам 242-247 миллионов лет, и они очень редки из-за своей древности. Для семьи Сиренко это уже не первые открытия. В 2022 году они также нашли останки ихтиозавра на Русском острове.

Ранее сообщалось, что тракторист из Самары (имя и фамилия неизвестны) нашел скелет доисторического морского хищника. Ученые Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина выяснили, что древними окаменелыми останками является скелет ихтиозавра.