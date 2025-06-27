Cloudflare подтвердила блокировку своих продуктов в России

Американская компания Cloudflare опубликовала новый пост в своём блоге. Создатели одного из самых популярных сервисов для работы веб-сайтов по всему миру подтвердили блокировку своих продуктов на территории России.

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Так, крупные российские провайдеры начали замедлять работу сайтов с решениями компании с 9 июня — тогда в стране появились массовые жалобы на доступ ко многим зарубежным и даже отечественным сайтам. Исследование разработчиков показало, что россиянам доступны лишь 16 килобайт данных на порталах с Cloudflare — остальная информация попросту не загружается. Это и приводит к нестабильной работе интернет-ресурсов.

В компании отметили, что с ней не связывались российское правительство и государственные ведомства по поводу блокировок. В Cloudflare предполагают, что речь идёт о принудительном импортозамещении зарубежных технологий.

«Cloudflare не получала официальных запросов или сообщений со стороны российских правительственных организаций о мотивации для блокировок. К сожалению, эти действия соответствуют давним российским усилиям по изоляции Интернета в пределах его границ и снижении зависимости от западных технологий, заменив его внутренними альтернативами. Ранее президент России Владимир Путин публично угрожал американским технологическим компаниям, работающим в России».

Cloudflare — одна из самых известных компаний, предоставляющих доступ к ресурсам и серверам DNS, защите от DDOS-атак и другим полезным услугам. Сервисы компании используют в том числе серверы для видеоигр, из-за чего российские геймеры сталкиваются с отключением от онлайн-сервисов и не могут играть в сетевые проекты. Услугами организации пользуются более 20% сайтов во всём интернете.