Samsung представила бюджетные наушники с поддержкой Galaxy AI

Беспроводные наушники Galaxy Buds Core оснащены динамиком 6,5 мм, бесшовно работают в экосистеме Galaxy и поддерживают функцию синхронного перевода - с помощью алгоритмов ИИ при сопряжении со смартфонами Galaxy. Кроме того, наушники оснащены дополнительными силиконовыми держателями для большего комфорта при длительном использовании. Как заявляет сама компания, Galaxy Buds Core разработаны для пользователей, которые ищут компромисс между функциональностью и ценой.

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Модель оснащена системой активного шумоподавления, а "прозрачный" режим позволяет слышать окружающую обстановку, для того чтобы избежать потенциально опасных ситуаций или слышать голос собеседника во время разговора не снимая наушников.

Наушники также снабжены адаптивной системой из трех микрофонов: два внешних фокусируются на речи владельца наушников, третий - внутренний - анализирует и подавляет остаточный шум, повышая разборчивость речи при вызовах.

Наушники поддерживают бесшовное быстрое подключение к различным устройствам серии Samsung Galaxy, и при получении входящего вызова на одном устройстве воспроизведение на другом приостанавливается автоматически.

Среди интеллектуальных функций - поддержка ИИ-переводчика на базе Galaxy AI, который не требует взаимодействия с экраном телефона: распознавание речи и перевод происходят в фоновом режиме во время разговора.

Новинка доступна в двух цветах - белом и черном. Автономность Galaxy Buds Core составляет 35 часов с подзарядкой в кейсе. Есть защита от пыли и влаги по стандарту IP54. Samsung Galaxy Buds Core уже доступны в Индии по цене 4999 рупий (~4600 руб.). Российская цена будет объявлена позже.