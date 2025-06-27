Выход нейросети DeepSeek R2 отложили

DeepSeek приняла решение перенести релиз своей новой языковой модели R2. По данным Reuters, генеральный директор стартапа Лян Вэньфэн недоволен текущей версией обновленной модели ИИ, которая не соответствует внутренним стандартам качества.

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DeepSeek R2 должна была выйти еще в мае 2025 года и стать улучшенной версией R1, популярной в Китае модели благодаря расширенным возможностям программирования и поддержки языков, отличных от английского. Однако сроки сдвинулись на фоне продолжающихся доработок и отсутствия финального одобрения со стороны руководства компании.

Дополнительным препятствием стали ограничения со стороны США. Экспортные санкции затрудняют китайским облачным провайдерам доступ к современным графическим ускорителям Nvidia, необходимым для масштабного развертывания ИИ-инфраструктуры. В условиях возможного всплеска спроса на DeepSeek R2 это создает риски для стабильной работы модели.

Из-за введенных в апреле ограничений Nvidia больше не может продавать свои чипы H20 в Китае. Причем это были единственные ИИ-процессоры, которые компания могла экспортировать в КНР.