В Канаде обнаружили фрагмент земной коры возрастом 4,1 млрд лет
В Канаде нашли самый древний фрагмент земной коры. Если Земля сформировалась 4,5 млрд лет назад, то, возраст находки ученые указывают как 4,1 млрд лет.
Фрагмент был обнаружен на берегах Гудзонова залива на северо-востоке Канады. Он известен как зеленокаменный пояс Нуввуагиттук. Его возраст на 160 млн лет больше, чем любым другим известным породам, говорится в Science.
Ученые уверены, что находка позволит по-новому взглянуть на то, как формировалась Земля. Она особенно важна, так как является единственным сохранившими фрагментом тех времен.