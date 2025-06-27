В Канаде обнаружили фрагмент земной коры возрастом 4,1 млрд лет

В Канаде нашли самый древний фрагмент земной коры. Если Земля сформировалась 4,5 млрд лет назад, то, возраст находки ученые указывают как 4,1 млрд лет.

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Фрагмент был обнаружен на берегах Гудзонова залива на северо-востоке Канады. Он известен как зеленокаменный пояс Нуввуагиттук. Его возраст на 160 млн лет больше, чем любым другим известным породам, говорится в Science.

Ученые уверены, что находка позволит по-новому взглянуть на то, как формировалась Земля. Она особенно важна, так как является единственным сохранившими фрагментом тех времен.