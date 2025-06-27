Sony анонсировала новое поколение сенсоров для камер смартфонов

Sony Semiconductor Solutions (SSS) анонсировала новое поколение CMOS-сенсоров, разработанных специально для камер смартфонов.

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LYT-828 является преемником популярного датчика LYT-818 и предназначен для использования в основных и телефото-камерах смартфонов. Сенсор входит в семейство продуктов LYTIA от Sony, ориентированных на мобильную фотографию.

Особенности

Главная особенность Sony LYT-828 – технология Hybrid Frame-HDR (HF-HDR) – гибридный HDR, объединяющий традиционную однокадровую и многокадровую съёмку с расширенным динамическим диапазоном. Это позволяет сенсору достигать диапазона более 100 дБ, что является самым высоким показателем среди мобильных сенсоров SSS на сегодня.

На практике это означает отсутствие пересветов в светлых участках и сохранение деталей в тенях. HF-HDR сохраняет качество изображения даже при зумировании, что делает его особенно полезным для основных и телефото-камер смартфонов.

Sony также внедрила технологию UHCG (Ultra-High Conversion Gain), которая эффективно преобразует заряд, создаваемый светом, в напряжение. Это снижает уровень шумов и обеспечивает чёткие, насыщенные изображения даже при слабом освещении.

Часто предварительный просмотр HDR и его непрерывное использование ограничены энергопотреблением и нагревом, однако Sony оптимизировала логические схемы LYT-828 настолько, что HDR может быть постоянно включён как при предпросмотре, так и при съёмке. Это позволяет пользователю сразу видеть, как будет выглядеть итоговое фото или видео.

Сроки выхода

Поставки нового сенсора производителям начнутся в конце августа текущего года, а первые устройства с LYT-828, как ожидается, появятся на рынке осенью или зимой.