В России представили планшет Huawei с двойным экраном

В России начались продажи флагманского планшета Huawei MatePad Pro 12.2 с ярким Tandem OLED-экраном, ультратонким корпусом и обновленным набором инструментов для творческих и офисных задач. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в «Газету.Ru».

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Новинка выделяется тонкими 4,6-мм рамками экрана, дисплеем Tandem OLED, в котором две OLED-панели позволяют удвоить пиковую яркость до 2000 нит. Также отмечается, что использование двух OLED-панелей увеличивает срок службы экрана по сравнению с обычными решениями в три раза. Экран получил разрешение 2800х1840 пикселей и частоту обновления изображения до 144 Гц.

Планшет также представлен в версии PaperMatte, экран которой минимизирует блики, обеспечивая комфортный просмотр, защиту зрения, высокую четкость и ощущения при письме, сравнимые с письмом по бумаге.

В комплекте с планшетом идет клавиатура HUAWEI Glide Keyboard, которая весит 420 граммов при толщине 5,15 мм. Аксессуар выделяется встроенной магнитной петлей, которая позволяет одним движением превратить планшет в ноутбук, полноразмерным сенсорным тачпадом и выемкой для хранения и зарядки стилуса.

Для работы с документами в Huawei MatePad Pro 12.2 предустановлена компьютерная версия WPS Office, которая предлагает полноценный набор функций: создание таблиц, презентаций, диаграмм и формул.

Среди прочих особенностей новинки отмечают вес (508 г.) и толщину (5,5 мм), что делает планшет одним из самых легких среди 12-дюймовых аналогов в своем классе. Устройство доступно в двух цветах — зеленом и черном по цене от 69,9 тыс. руб.