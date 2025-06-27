Названы самые популярные смартфоны в России

С января по июнь 2025 года в России было продано 11,2 млн смартфонов на общую сумму 275 млрд руб. Об этом говорится в исследовании МТС, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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По итогам первого полугодия самым продаваемым смартфоном в количественном выражении стал Xiaomi Redmi 14C, занявший долю 2,5% от общего объема продаж. В денежном выражении лидерство удерживает iPhone 16 Pro Max, на долю которого пришлось 4,6% выручки.

Также в пятерку наиболее популярных моделей по числу проданных единиц вошли: Xiaomi Redmi A3X (2,3%), Realme Note 60X (2,3%), Xiaomi Redmi A3 (1,9%) и Realme Note 60 (1,8%). В сегменте премиальных устройств безоговорочным лидером остается Apple — вся линейка iPhone занимает топ-5 по выручке, включая модели iPhone 16 Pro (3%), iPhone 16 (2,5%), iPhone 15 (2,4%) и iPhone 13 (2,1%).

Согласно исследованию, средняя стоимость смартфона в России в первой половине 2025 года составила 25,1 тыс. руб. — это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Китайские производители продолжили укреплять позиции: на их долю пришлось 81% всех проданных устройств и 52% оборота в денежном выражении. Абсолютным лидером по количеству реализованных смартфонов остается Xiaomi, за которой следуют Realme, Tecno, Samsung и Apple.