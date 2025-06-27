Xiaomi представила смарт-очки со встроенным ИИ и камерой

Xiaomi представила умные очки AI Glasses со встроенным искусственным интеллектом, голосовым управлением и камерой. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Очки работают под управлением фирменной операционной системы Vela и оснащаются процессором Qualcomm Snapdragon AR1. В Xiaomi AI Glasses также имеется камера Sony IMX681 на 12 Мп, обеспечивающая распознавание объектов и видеосъемку в разрешении 2K при 30 кадрах в секунду.

Звук записывается с пяти микрофонов с системой шумоподавления, обеспечивающими качественную передачу речи при звонках и взаимодействии с голосовым помощником Xiao Ai. Для воспроизведения мультимедиа в дужки очков встроены стереодинамики.

Аккумулятор емкостью 263 мАч обеспечивает до 8,5 часов автономной работы, что почти вдвое больше, чем у основного конкурента — Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Ray-Ban. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C. При этом вес устройства составляет 40 граммов.

Xiaomi AI Glasses предлагаются как с прозрачными, так и рецептурными линзами, включая электрохромные за 1999 юаней (около 21,8 тыс. руб.) в трех цветах: черном, коричневом и зеленом.