Российские ученые клонировали краснокнижное растение

Специалистам Ботанического сада Владивостока впервые удалось успешно клонировать редкое краснокнижное растение — остролодочник волосистый. Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада города Владивостока.

Остролодочник - ценный декоративный медонос, обладающий лекарственными свойствами, находится под угрозой исчезновения, несмотря на широкий ареал распространения от европейской части России до Монголии.

Процесс клонирования оказался чрезвычайно сложным: ученым потребовался целый год экспериментов, чтобы добиться стабильного роста растений. Как сообщили в пресс-службе Ботанического сада, около 40% ростков погибали на разных стадиях развития. Однако упорная работа увенчалась успехом — сейчас в лаборатории выращивается 100 жизнеспособных клонов редкого растения.

Это достижение имеет особое значение для сохранения биоразнообразия, поскольку остролодочник волосистый внесен в Красные книги десяти российских регионов, а также Белоруссии и Эстонии. Ученые надеются, что их разработка поможет восстановить популяцию этого исчезающего вида в естественной среде обитания.