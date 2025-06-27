Роскосмос показал принесший осадки на Москву циклон Зирос

Снимки со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М" циклона Зирос, который принес осадки и похолодание в Москву, опубликовал Роскосмос в Telegram-канале.

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"В центральную часть России пришёл циклон Зирос. Он принес осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой. Изображение Зироса из космоса - на снимках наших спутников "Электро-Л" и "Арктика-М", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, космические аппараты продолжают мониторинг ситуации.