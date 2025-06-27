В России создали программу диагностики космической электроники

Исследователи РТУ МИРЭА создали интеллектуальную систему, которая автоматически выявляет дефекты в бортовом оборудовании космических аппаратов.

Программа анализирует параметры работы электронных блоков и сравнивает их с эталонными значениями, достоверно определяя любые конструктивные проблемы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Особенность нашей системы заключается в использовании методов глубокого обучения. Программа постоянно совершенствуется, анализируя новые данные, как врач, который с каждым пациентом становится опытнее", - уточнил руководитель проекта Сайгид Увайсов, заведующий кафедрой конструирования и производства радиоэлектронных средств РТУ МИРЭА, слова которого приводит пресс-служба университета.

Внедрение решения на производственных предприятиях поможет предотвращать дорогостоящие поломки спутников на орбите, считают авторы.

"Повышая надежность космической техники, программа косвенно способствует развитию спутниковой связи, навигации и мониторинга Земли - технологий, от которых сегодня зависят работа банковских систем, точность прогноза погоды, навигация транспорта и даже работа социальных сетей. Более того, предотвращая аварии на орбите, система помогает уменьшить количество космического мусора, что важно для безопасности будущих космических миссий", - пояснили ТАСС в вузе.

Программа успешно прошла тестовые испытания, продемонстрировав высокую эффективность в выявлении различных дефектов, также сообщили в РТУ МИРЭА.