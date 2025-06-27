SpaceX ответила на обвинения Мексики в загрязнении от космических запусков

Американская компания SpaceX вступила в дипломатическое противостояние с Мексикой, отвергнув обвинения в экологическом ущербе от своих космических запусков. В официальном заявлении, опубликованном в соцсети X, представители компании Илона Маска настаивают, что материалы ракеты Starship, включая фосфорные компоненты, прошли независимые токсикологические испытания и не представляют угрозы для окружающей среды.

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Тем временем мексиканские власти готовят возможный иск, утверждая, что обломки от аварии при испытаниях ракеты загрязнили приграничные районы, пишет ria.ru.

SpaceX признала сложности со сбором разлетевшихся фрагментов ракеты, объяснив это вмешательством "несанкционированных лиц" на территории падения. Компания предложила властям Мексики совместные усилия по очистке местности, включая предоставление технических ресурсов.

Инцидент произошел после неудачного десятого испытательного запуска Starship, когда обломки разлетелись в районе города Матаморос, расположенного у американской границы.