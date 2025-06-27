Найден микроорганизм, размывающий грань между живым и неживым

Ученые из Университета Далхаузи обнаружили новый микроорганизм, который может изменить представления о границе между живым и неживым.

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Исследователи изучали ДНК планктона Citharistes regius и нашли необычную петлю ДНК. Она принадлежит крошечному паразиту Sukunaarchaeum mirabile, который живет внутри динофлагеллят.

Геном Sukunaarchaeum чрезвычайно мал — всего 238 000 пар оснований. Он в основном содержит гены, необходимые для репликации. Этот микроорганизм перекладывает метаболические функции на хозяина, подобно вирусам. Однако, в отличие от вирусов, Sukunaarchaeum способен синтезировать собственные белки репликации и производить белки, участвующие в формировании мембраны.

Анализ генов показал, что Sukunaarchaeum относится к археям — группе, от которой произошли эукариоты. Этот микроорганизм не предоставляет хозяину никаких полезных функций, что делает его паразитом. Исследование опубликовано на сервере bioRxiv.