В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 оборудован 1,72-дюймовым AMOLED-экраном с рамками 2 мм и плотностью пикселей (326 ppi). Доля дисплея составляет 73% от общей площади корпуса, поддерживается плавное обновление с частотой 60 Гц. Максимальная яркость экрана до 1500 нит (режим HBM).

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Устройство оснащено более чем 150 режимами тренировок. Есть функция автоматического определения видов деятельности. Пользователь получает подробную статистику занятий, включая оценку максимального потребления кислорода (VO₂ max), степень нагрузки и необходимое время для восстановления организма после тренировки.

Режим плавания обновлен и способен измерять пульс прямо во время занятия, достигая точности подсчета заплывов до 96%. Браслет защищен от воды при давлении до 5 ATM и оборудован 9-осевым сенсором движения.

Через Bluetooth реализована возможность транслирования частоты сердечных сокращений на совместимые устройства - тренажеры или спортивные приложения.

Усовершенствована система мониторинга качества сна: новые алгоритмы предоставляют подробный отчет по качеству сна, распределению фаз и позволяют получить больше рекомендаций по улучшению сна.

Xiaomi Smart Band 10 способен работать до 21 дня в обычном режиме или до девяти суток при постоянно активированном экране. Заряжается устройство примерно за один час.

Модель представлена в трех цветах: черном, серебристом и розовом, цена составляет 4 290 руб. Дополнительно предлагается керамическая белая версия стоимостью 5 990 руб.