В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 оборудован 1,72-дюймовым AMOLED-экраном с рамками 2 мм и плотностью пикселей (326 ppi). Доля дисплея составляет 73% от общей площади корпуса, поддерживается плавное обновление с частотой 60 Гц. Максимальная яркость экрана до 1500 нит (режим HBM).
Устройство оснащено более чем 150 режимами тренировок. Есть функция автоматического определения видов деятельности. Пользователь получает подробную статистику занятий, включая оценку максимального потребления кислорода (VO₂ max), степень нагрузки и необходимое время для восстановления организма после тренировки.
Режим плавания обновлен и способен измерять пульс прямо во время занятия, достигая точности подсчета заплывов до 96%. Браслет защищен от воды при давлении до 5 ATM и оборудован 9-осевым сенсором движения.
Через Bluetooth реализована возможность транслирования частоты сердечных сокращений на совместимые устройства - тренажеры или спортивные приложения.
Усовершенствована система мониторинга качества сна: новые алгоритмы предоставляют подробный отчет по качеству сна, распределению фаз и позволяют получить больше рекомендаций по улучшению сна.
Xiaomi Smart Band 10 способен работать до 21 дня в обычном режиме или до девяти суток при постоянно активированном экране. Заряжается устройство примерно за один час.
Модель представлена в трех цветах: черном, серебристом и розовом, цена составляет 4 290 руб. Дополнительно предлагается керамическая белая версия стоимостью 5 990 руб.