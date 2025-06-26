В Сибири научились создавать графеновые схемы прямо на алмазе

Учёные из Института неорганической химии СО РАН разработали способ создавать графеновые схемы прямо на поверхности алмаза. Это открытие может помочь в создании новых, более надёжных и дешёвых электронных устройств.

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Алмаз — отличный изолятор, устойчивый к экстремальным условиям, а графен — очень хорошо проводит электричество. Совместив эти материалы, можно получить надёжные микросхемы: алмаз будет изолировать, а графен проводить ток.

Обычно графен сложно прикрепить к алмазу, но сибирские учёные нашли способ получать его прямо на поверхности. Для этого на алмаз наносят тонкий слой металла (например, никеля или железа), а затем нагревают. Под действием температуры металл «вытягивает» атомы углерода из алмаза, и на поверхности появляется тонкий слой графена.

Есть и второй способ — воздействие лазером. Он моментально нагревает поверхность, создавая проводящие участки нужной формы.

Такую технологию можно применять не только в электронике, но и в оптике — например, для фильтров света. Метод прост, недорог и подходит для массового производства.