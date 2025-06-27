Археологи нашли бутылку с посланием, отправленным в 1983 году

Археолог Марк Дусетт нашел бутылку с посланием, которое было отправлено в 1983 году, а затем достигло острова Сейбл в северной части Атлантического океана.

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Бутылка была из-под джинна, запах которого Дусетт и его коллеги почувствовали, открыв ее. Он не выветрился и, как предполагают ученые, даже не ослабел за 43 года.

Джинн разъел чернила, но археологи смогли понять, что отправители - члены команды судна снабжения Wimpey Sea Hunter, перечислившие свои имена. Также они положили в бутылку два канадских доллара с изображением молодой королевы Елизаветы II, которые были выпущены в 1974 году.