Xiaomi представила первый планшет с фирменным чипом XRing O1

Xiaomi анонсировала планшет Pad 7S Pro — первую модель с фирменным процессором XRing O1.

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Устройство получило тонкий металлический корпус (5,8 мм, 576 г), 12,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3200 × 2136 пикселей и частотой 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятор на 10 610 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт через порт USB Type-C 3.2 Gen 1.

Планшет оборудован системой из шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos, основной камерой на 50 Мп и фронтальной на 32 Мп. Есть поддержка стилуса и подключения клавиатуры, что делает Pad 7S Pro удобным вариантом для работы, учебы и творчества.

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Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В качестве операционной системы установлена HyperOS 2.0.

Новинка доступна в четырёх цветах, а стартовая цена в Китае составляет 3299 юаней (около 42 тыс рублей). О сроках международного релиза пока не сообщается.