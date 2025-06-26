Учёные Великобритании анонсировали создание искусственной ДНК человека

Говорит Москва

Как заявили исследователи, вначале предстоит синтезировать хромосому. Новый проект финансирует благотворительная организация Wellcome Trust. Она выделила десять миллионов фунтов стерлингов. Программа называется SynHG (синтетический человеческий геном).

Анонсировано создание искусственной ДНК человека
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Работы продлятся пять лет. Для этого привлекут учёных из университета Кембриджа, Кента, Манчестера, Оксфорда и Имперского колледжа Лондона. Исследование будет проводиться на базе Оксфордского университета.