Анонсировано создание искусственной ДНК человека

Как заявили исследователи, вначале предстоит синтезировать хромосому. Новый проект финансирует благотворительная организация Wellcome Trust. Она выделила десять миллионов фунтов стерлингов. Программа называется SynHG (синтетический человеческий геном).

Работы продлятся пять лет. Для этого привлекут учёных из университета Кембриджа, Кента, Манчестера, Оксфорда и Имперского колледжа Лондона. Исследование будет проводиться на базе Оксфордского университета.