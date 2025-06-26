«Умерший» в 1967 году спутник NASA подал мощный радиосигнал

Спутник NASA Relay 2 перестал подавать сигналы в 1967 году и считался космическим мусором. В июне 2024 года австралийским астрономам удалось зафиксировать отправленный аппаратом 30-наносекундный импульс, который «превзошел по интенсивности все остальное на небе», пишет «Комсомольская правда».

© НАСА

По данным газеты, специалисты агентства вывели экспериментальный спутник на орбиту для ретрансляции телесигналов в 1964 году. В 1967 году бортовая электроника Relay 2 перестала работать, оставив мёртвый металлический корпус на неопределённое время на орбите Земли.

После получения от аппарата первого за десятки лет сигнала, ученые провели масштабное исследование и в июне 2025 года опубликовали его.

«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

Исследователь Клэнси Джеймс из Университета Кертина отметил в докладе, что сигнал оказался настолько сильным, что телескоп не смог сфокусироваться, — как камера, теряющая резкость при слишком близком объекте.

По его мнению, вероятность преднамеренной передачи исключается, так как импульс не совпадал ни с одной из известных систем спутника.

Джеймс и его команда сканировали небо с помощью Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) в Западной Австралии, в поисках признаков быстрых радиовсплесков — загадочных импульсов излучения, исходящих от других галактик, пояснили журналисты.

Специалисты полагают, что наиболее вероятной причиной столь мощного сигнала является электростатическая разрядка — накопленный за годы заряд мог внезапно высвободиться и вызвать радиовсплеск. Кроме того, допустили ученые, удар микрометеорита мог привести к ионизации поверхности и короткому выбросу энергии.

Карен Аплин из Бристольского университета (Великобритания) разъяснила, что различить эти два сценария очень сложно, поскольку радиосигнал, создаваемый в обоих случаях, будет выглядеть одинаково.

Пользователи соцсетей представили на своих страницах «инопланетную версию». По их мнению, пришельцы с помощью короткого импульса передали важную информацию своим агентам на Земле.

Исследователи подчеркнули, что крупным державам следует обратить внимание на проблему космического мусора.