TCL представила в России кондиционеры с ИИ-функциями

Китайская компания TCL запустила на российском рынке кондиционеры с технологией энергосбережения T-AI.

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В беседе с "РГ" представитель бренда рассказал, что решение на базе искусственного интеллекта сочетает умные алгоритмы и точные сенсоры, позволяющие сократить энергопотребление на 37% в режиме ECO.

По заверению производителя, система энергосбережения осуществляет подбор оптимальных настроек при помощи встроенных ИИ-чипов, которые работают по схеме "интеллектуальное распознавание + точное управление".

Отдельно отмечается, что датчики беспрерывно мониторят изменения температуры и влажности, в результате чего прогнозируются потребности пользователя и автоматически регулируется работа компрессора для минимизации энергозатрат.

Тесты международной организацией SGS показали, что с таким подходом удается экономить более 37% электроэнергии за три часа работы.

В России представили три линейки устройств с новой технологией: FreshIN Plus, VoxIN и BreezeIN PRO INVERTER.

В 2023 году компания TCL Electronics объявила новую стратегию по продвижению своей продукции на российском рынке, бренд из Поднебесной поставляет в РФ телевизоры, саундбары, холодильники, стиральные машины и климатическую технику.