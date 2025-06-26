В Ростехе сообщили о начале испытаний импортозамещенного лайнера МС-21

Самолет МС-21 с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям, сообщили в Ростехе.

Первый полет длился четыре часа и проходил с аэродрома летно-исследовательского института им. М. М. Громова в городе Жуковском. Во время него было протестировано новое радиосвязное оборудование.

Отмечается, что вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи на лайнере - российские. Также у него импортозамещенные вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехника, пульты самолетных систем, системы электроснабжения, гидросистемы и шасси. Импортными остались приводы, тормоза и генераторы. Однако в Ростехе пообещали, что их тоже скоро заменят на отечественные. А уже со следующего года начнутся поставки нового полностью российского лайнера.

МС-21 - это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он вмещает от 163 до 211 пассажиров.