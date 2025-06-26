Пользователи Telegram пожаловались на ошибку в мессенджере

Пользователи мессенджера Telegram получают сообщения об ошибке при попытке перевести сообщение на другой язык, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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При использовании функции «перевод», вне зависимости от выбранного языка, пользователи видят надпись: «в настоящее время переводы отключены».

Функция перевода сообщений в мессенджере была запущена в начале 2022 года в рамках обновления. Она предполагает перевод на 98 языков.

До этого сообщалось, что в бета-версии Telegram 11.13 для iOS в сборке 30945 появилась новая функция, позволяющая создавать списки задач.

Список задач можно составлять в личных чатах и групповых переписках. Каждый список может включать до 30 пунктов. При размещении в группе автор списка может разрешить другим участникам добавлять новые задачи, а также отмечать пункты как выполненные. В таком случае рядом с выполненной задачей будет отображаться аватар выполнившего ее пользователя.

Функция находится на этапе тестирования и может быть изменена к моменту релиза финальной версии.