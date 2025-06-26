Уникальный бронзовый кошелек легионера раскопали в Чехии

Чешские археологи при проведении раскопок на территории Южной Моравии обнаружили очень редкий артефакт, а именно фрагмент бронзовой наручной сумки римского солдата. Эксперты считают, что реликвия могла использоваться легионером в качестве кошелька.

© Российская Газета

Артефакт датируется II веком нашей эры, сообщает The History Blog. Сохранился он фрагментарно. Археологи нашли его при проведении раскопок на месте расположения древнеримского военного лагеря, построенного во время Маркоманских войн. Рим вел их против германских и сарматских племен, защищая от их набегов свои восточные границы.

Войска Рима в те времена возглавлял Марк Аврелий. На территории современной Чехии стоял лагерь X легиона, он действовал в период с 172 по 180 годы нашей эры. Считается, что Марк Аврелий планировал превратить временный лагерь в город и сделать его столицей новой римской провинции. Однако победить в той войне он не сумел. После смерти Марка Аврелия в 180 году нашей эры его сын и преемник Коммод вывел римские войска из этого региона.

Вероятно, кто-то из солдат и потерял свой бронзовый кошелек. По оценкам экспертов, от артефакта сохранилась примерно его третья часть. Однако этого хватило, чтобы воссоздать и идентифицировать предмет. Внутри кошелька археологи монет не нашли, но обнаружили большое их количество во время раскопок на месте лагеря.

"Эта сумка напоминает небольшую копилку, - говорит археолог Балаж Комороци из Чешской академии наук. - Ее носили, туго натянув на руку или предплечье, что обеспечивало ее сохранность и гарантировало, что она случайно не откроется".

По оценкам экспертов, в кошелек такого размера в те времена могло поместиться около 50 серебряных динариев. Такая сумма не дотягивала до среднегодового жалованья легионера, но все же была солидной. Это говорит о том, что кошелек мог принадлежать не рядовому солдату, а младшему офицеру.

Не исключено, что носил его и казначей легиона. По словам Комороци, судя по конструкции находки, кошелек был предназначен для ношения на левой руке, что освобождало правую руку для ведения боя.