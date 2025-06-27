Земля ускоряет вращение. Что это значит для нас?

Земля продолжает вращаться все быстрее — и этим летом мы можем пережить самый короткий день за всю историю наблюдений. Согласно отчету Time and Date, это может произойти 9 июля, 22 июля или 5 августа 2025 года.

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Разница будет незаметной невооруженным глазом, но, по данным атомных часов, один из этих дней может быть на 1,51 миллисекунды короче стандартных 24 часов.

Что это значит для нас?

Продолжительность суток влияет на работу GPS-систем, спутников и даже финансовых рынков, где точность до миллисекунды критична. Кроме того, изменение скорости вращения может быть связано с глубинными процессами в недрах Земли и даже отразиться на глобальном климате.

Хотя день станет короче всего на миллисекунду, важно, что такие сдвиги фиксируются и отслеживаются. Если тенденция продолжится, может возникнуть необходимость корректировать всемирное время, включая возможность введения «отрицательной високосной секунды», то есть убирать одну секунду, чтобы синхронизировать Земное время с атомными часами.

Что происходит с Землей?

С 2020 года ученые фиксируют ускорение вращения планеты. Это означает, что земной день — время, за которое планета делает полный оборот вокруг своей оси — стал чуть короче. Например, в июне 2022 года Земля уже установила рекорд, совершив оборот за 1,59 миллисекунды быстрее 24 часов.

Причины ускорения пока до конца не ясны, но возможные такие факторы:

приливные силы Луны и Солнца, которые тормозят или ускоряют вращение;

изменения в ядре Земли, где возможны перераспределения массы;

движения атмосферы и океанов, создающие временные колебания.

Ученые подчеркивают, что воздействие может быть комплексным: «Большинство считает, что ускорение связано с внутренними процессами Земли, но атмосферные условия тоже могут играть роль».