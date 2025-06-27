Найдена редкая золотая монета преемника императора Юстиниана

Археологи из регионального исторического музея болгарского города Сливена при проведении раскопок в крепости Туида обнаружили крайне редкую золотую монету, отчеканенную в период правления византийского императора Юстина II (правил в 565-578 гг. н.э.).

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Эта исключительная находка представляет собой всего лишь четвертую золотую монету, обнаруженную в Туиде, и является наиболее ценной из всех найденных здесь монет, пишет Arkeonews.

Реликвия датируется периодом правления малоизвестного императора Юстина II, племянника и преемника императора Юстиниана I (правил в 527-565 гг. н.э.). Последний, напротив, являлся одним из самых влиятельных и известных правителей Византийской империи. Он вошел в историю как великий строитель, расширивший имперские владения. Возможно, поэтому монету первоначально датировали периодом правления Юстиниана. Истина прояснилась после того, как с находкой поработали реставраторы.

Из описания следует, что на аверсе изображен император Юстин II, держащий в руке глобус, увенчанный Викторией, римской богиней победы. Аверс и реверс монеты также украшены надписями на латыни, указывающими на божественное происхождение императора.

По мнению исследователей, монета, скорее всего, была отчеканена в Феополисе, одном из самых значимых городов Восточной Римской империи. Сегодня этот древний город известен как Антакья, расположен он на юге Турции, недалеко от сирийской границы. На происхождение монеты указывает наличие клейма монетного двора.