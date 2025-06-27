В гробнице династии Хань нашли уникальные медицинские инструменты

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", археологи при проведении изысканий в знаменитой гробнице маркиза Хайхуна на востоке Китая обнаружили стальные иглы для акупунктуры и нефритовую трубку.

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Важное открытие совершила миссия Института культурных реликвий и археологии провинции Цзянси. Найденные в гробнице стальные иглы для акупунктуры оказались старейшими из когда-либо найденных медицинских игл на территории Китая.

Эти инструменты были искусно изготовлены с использованием сложной технологии обработки стали. Датированы они периодом правления династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.), то есть их возраст может превышать 2000 лет.

Примечательно, что иглы хранились внутри нефритовой трубки, которая, возможно, служила в качестве футляра для них. А сама трубка хранилась в лакированной шкатулке вместе с золотой фольгой. Возможно, это был медицинский набор целителя. К сожалению, техническое состояние игл оставляет желать лучшего, они подверглись сильной коррозии, некоторые иглы сохранились лишь фрагментарно. Эксперты попытаются их отреставрировать.

"В поперечном сечении трубки было обнаружено не менее пяти игольчатых предметов, - рассказал Ян Цзюнь, руководитель раскопок. - Каждая игла имеет диаметр от 0,3 до 0,5 миллиметра. Вероятно, их заворачивали в ткань перед тем, как поместить в нефритовую трубку, что было важно с точки зрения как гигиены, так и простоты использования".

Ученый Гу Мань из Китайской академии медицинских наук заявил, что найденные иглы не просто являются древнейшими в своем роде. Они служат доказательством того, что два тысячелетия назад в Китае на высоком уровне находилась не только медицина, но и металлургия. Эксперты отмечают, что уже в то время целители были хорошо осведомлены о клинических преимуществах стали по сравнению с другими материалами, такими как железо, золото и серебро.