Укрепление рубля привело к тому, что россияне могут позволить себе любой iPhone

За первые шесть месяцев 2025 года курс рубля укрепился на 23% по отношению к доллару США, что оказало заметное влияние на российский рынок потребительской электроники. Из-за этого розничные цены на устройства Apple в России значительно снизились, а в некоторых случаях — более чем на треть, сообщает iPhones.ru со ссылкой на исследование «ДамПродам».

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Согласно статистике Банка России, курс доллара последовательно снижался с 100,87 рублей в январе до 78,86 рублей в июне. При этом инфляция за тот же период составила менее 5%, что позволило реальной покупательной способности рубля вырасти почти на 17,2%.

Особенно резкое укрепление наблюдалось с марта по июнь, когда доллар подешевел на 8,5%, а инфляция составила лишь 1,49%. Это обеспечило рост реальной силы рубля на 6,9% за квартал. В условиях параллельного импорта и отсутствия прямых поставок Apple, укрепление рубля снизило валютную нагрузку на логистику и сопровождение поставок, включая транспортировку, топливо и услуги посредников.

Так, флагманский iPhone 16 Pro Max подешевел с 99 до 85 тыс. руб., базовый iPhone 16 — до 57 тыс. руб. (на 7 тыс. руб.), iPhone 16e — с 55 до 41 тыс. руб. Также снижение показали компьютеры Apple, например, MacBook Air M4 в марте предлагался за 110 тыс. руб., а в июне стоил уже 75 тыс. руб. Mac mini M4 подешевел на 23 тыс. руб. — до 46 тыс. руб.

В среднем снижение цен на смартфоны Apple составило до 25%, на компьютеры — до 33%.

На фоне снижения цен и стабильного укрепления рубля потребители активнее обновляют технику. Средняя заработная плата в РФ в первой половине 2025 года составила порядка 92 тыс. руб., что позволяет приобрести актуальные модели iPhone за сумму ниже средней зарплаты.

«Спрос на флагманскую модель смартфона Apple, iPhone 16, высок и поднимается с каждым месяцем укрепления курса рубля. Растет и объем трейд-инов: владельцы прошлых поколений Айфонов все охотнее меняют старые устройства на самые новые, стараясь воспользоваться выгодностью курсов валют и трендом на снижение цен новых устройств Apple в России», — отметил генеральный директор «ДамПродам» Андрей Михайлов.

Примечательно, что впервые с 2021 года стоимость новейшего iPhone в России находится ниже ценового уровня трехлетней давности при аналогичном курсе. Например, в 2022 году iPhone 13 Pro Max предлагался от 89 тыс. руб., в то время как сегодня iPhone 16 Pro Max стоит 85 тыс. руб.

«Вывод: к лету 2025 года гаджеты Apple в России стали одними из самых доступных в мире, и цены на нее все еще держатся на историческом минимуме относительно покупательской способности среднего россиянина. Сейчас самое лучшее время покупать технику Apple, пока курс стабилен, а рынок насыщен предложением», — заключили эксперты.