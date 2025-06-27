В Китае запретили провоз на самолетах пауэрбанков без сертификации

С 29 июня в Китае вступает в силу запрет на провоз пауэрбанков в самолётах, если они не имеют китайской сертификации безопасности. Решение принято после ряда случаев возгораний аккумуляторов в разных странах, включая инциденты на рейсах в Южной Корее и Китае.

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Китайское управление гражданской авиации требует, чтобы на всех внешних аккумуляторах был знак «3C» — это обязательная сертификация для продукции, способной повлиять на здоровье и безопасность. Запрет распространяется на всех пассажиров, вылетающих из Китая, и касается также аккумуляторов, отозванных производителями по соображениям безопасности.

Литиевые батареи, используемые в ноутбуках, телефонах, электронных сигаретах и пауэрбанках, могут воспламеняться при повреждении или производственном браке. Из-за увеличения числа подобных устройств у пассажиров эти батареи становятся всё большей угрозой безопасности полётов.