Представлен один из самых дешевых флагманских смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K80 Ultra, который может похвастаться высоким уровнем автономности и производительности, а также низкой ценой.

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Redmi K80 Ultra стал первым смартфоном Xiaomi с аккумулятором емкостью 7410 мАч — рекордным показателем для бренда. По данным производителя, время автономной работы достигает более двух суток на одном заряде. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, однако беспроводная зарядка не предусмотрена.

За производительность новинки отвечает флагманский чип MediaTek Dimensity 9400+, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Также отмечается наличие AI-чипа D2. По заявлениям Xiaomi, смартфон набирает в бенчмарке AnTuTu 3,24 млн баллов.

Смартфон оснащается 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, двойной камерой на 50 и 8 Мп, фронтальным датчиком с разрешением 20 Мп, ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также корпусом с металлической рамкой и защитой от пыли и воды по стандартам IP68/IP69. Толщина смартфона составляет 8,18 мм, масса — 219 г.

Redmi K80 Ultra уже доступен в Китае по цене от 2599 юаней (около 28,3 тыс. руб.), что делает устройство одним из самых доступных флагманов в своем классе.