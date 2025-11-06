Как умер фараон Рамсес II — и боролись ли его 100 детей за престол

Фараон Рамсес II — один из самых известных правителей Древнего Египта, знаменитый своими военными победами и памятниками культуры. Он правил Египтом две трети века и умер в глубокой старости, что было большой редкостью для эпохи. Портал livescience.com рассказал, как умер легендарный фараон и что произошло после его смерти.

© Wikipedia

Прежде всего, стоит вспомнить, как Рамсес II взошел на престол. Он стал фараоном после смерти своего отца — Сети I, который правил в 1294-1279 годах до н.э. В начале правления Рамсес II воевал с хеттами, королевством, находившимся в Анатолии (на территории современной Турции), и сумел выиграть битву при Кадеше в 1275 году до н.э.

Примерно в 1258-м фараон заключил перемирие с хеттами и взял хеттскую принцессу в жены. Но, как и другие правители Древнего Египта, Рамсес II практиковал полигамию: у него было множество жен и наложниц. Он также построил новую столицу государства — Пер-Рамсес в восточной дельте Нила, рядом с местом, где сегодня находится деревня Кантир. Роскошная столица отличалась как минимум 50 огромными статуями Рамсеса II, причем большая часть из них была построена при жизни правителя.

После смерти фараона похоронили в гробнице в Долине Царей, где его могилу, естественно, разграбили. Исследование мумии Рамсеса II современными специалистами раскрыло немало любопытной информации. Так, фараон, скорее всего, страдал артритом и последние годы жизни передвигался сгорбленным. У него также была серьезная болезнь зубов, которая, вероятно, привела к хронической боли или инфекции. Но выяснить какую-либо конкретную причину смерти радиологи не смогли даже с помощью компьютерной томографии. Поэтому не исключено, что фараон умер естественной смертью.

Однако тот факт, что Рамсес II дожил примерно до 90 лет — редкое достижение по меркам его эпохи. Пока большинство людей умирали задолго до 40-летия, фараон продержался на престоле два или три поколения. Он пережил многих из своих жен и детей, но в результате наследником Рамсеса II стал Мернептах — его 13-й старший сын.

Историки не нашли каких-то признаков борьбы за власть перед восхождением Мернептаха. 12 его братьев давно умерли, и новенький фараон был лишь следующим претендентом по старшинству. Вероятно, на тот момент ему уже было в районе 60 лет.

А вот потомки Мернептаха столкнулись с внутренними распрями. Сети II, внук Рамсеса II, боролся с узурпатором, который, судя по всему, успешно захватил власть над Верхним Египтом на несколько лет. Некоторые наследники Сети II тоже погрязли в конфликтах: из-за того, что у Рамсеса II было огромное множество детей, вопросы наследования вставали особенно остро. В какой-то момент за власть над государством боролись сотни членов королевской семьи.