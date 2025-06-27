Обнаружена новая гигантская экзопланета

Астрономы-любители из десятков стран помогли профессионалам из Университета Нью-Мексико подтвердить существование планеты, получившей название TOI-4465 b. Этот газовый гигант расположен примерно в 400 световых годах от Земли.

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Открытие стало возможным именно благодаря сотрудничеству астрономов с любителями по всему миру, пишет Phys.org. Впервые планета была замечена при помощи телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Он зафиксировал единичное транзитное событие, то есть тот краткий момент, когда планета проходит перед своей звездой, перекрывая от телескопа ее свет.

Объект записали в кандидаты в экзопланеты, после чего стартовали независимые исследования, ставившие своей целью подтверждение существования инопланетного мира. Однако наблюдатели столкнулись со сложностями - транзитный сигнал происходит лишь один раз в 102 дня, и длится он всего около 12 часов. Поэтому астрономы попросили помощи у своих "гражданских" коллег.

Многие из них использовали свои личные телескопы, которые дополняли данные профессиональных обсерваторий. В результате всем вместе удалось подтвердить существование мира TOI-4465 b. Это оказался газовый гигант, радиус которого примерно на 25 процентов больше радиуса Юпитера.

Его масса почти в шесть раз превышает массу Юпитера, к тому же новый мир оказался почти в три раза плотнее Юпитера. Планета имеет слегка эллиптическую орбиту, по которой вращается вокруг своей родительской звезды, из-за чего его поверхностная температура варьируется от 100 до 200 градусов Цельсии.