На Земле нашли фрагменты пород с Меркурия

Ученые из Открытого университета в Великобритании обнаружили на Земле фрагменты планеты Меркурий. Они раскрыли происхождение двух метеоритов, ранее найденных в Тунисе и Алжире. Их исследование позволит получить уникальные данные о первой планете от Солнца.

Ранее к Меркурию отправили два космических зонда: Mariner 10 и MESSENGER. Но ни один из них не смог совершить посадку на поверхность планеты.

Хотя Меркурий гораздо ближе к Земле, чем Юпитер и Сатурн, добраться до него сложнее, рассказали ученые Европейского космического агентства (ЕКА). По некоторым оценкам, даже полет до Плутона потребует меньше энергии, чем экспедиция к Меркурию.

Причиной этого является близость Меркурия к Солнцу – космическому аппарату придется постоянно преодолевать гравитационное притяжение звезды. Кроме этого, проблемой является высокая температура, способная расплавить свинец.

Известно, что астероиды периодически сталкиваются с Меркурием, и удары выбрасывают в космос фрагменты пород. Планета покрыта кратерами, оставшимися от таких событий. Но до последнего времени ученые не находили ни одного метеорита «родом» с Меркурия.

Данные зондов помогли ученым раскрыть состав поверхности планеты. Затем они проанализировали два необычных метеорита: Ksar Ghilane 022 и Northwest Africa 15915. Результаты показали, что они, вероятно, откололись от одного родительского тела. Их минералогия и состав также продемонстрировали «интригующее сходство» с корой Меркурия.

Метеориты содержали оливин и пироксен, а также незначительное количество альбитового плагиоклаза и олдхамита. Это соответствует составу поверхности Меркурия. Возраст образцов оценили в 4,528 миллиарда лет. Ученые предположили, что метеориты могут представлять собой ранний материал, который в настоящее время отсутствует на поверхности планеты.

Более подробные сведения о Меркурии ученые рассчитывают получить в ходе миссии BepiColombo. Зонд достигнет планеты в 2026 году, сообщает Icarus.

Ранее ученые раскрыли опасные последствия столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. По прогнозам, это может случиться 22 декабря 2032 года. Ученые предупредили, что после столкновения к Земле будет выброшен рой обломков. Он не причинит вреда планете, но сможет повредить большое количество спутников на орбите.