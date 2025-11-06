Почему черепахи любят лежать в позе Супермена?

Многие животные регулируют температуру по-разному. Кто-то предпочитает спать в теньке, а кошки и рептилии, напротив, любят отдыхать на солнце. Но черепахи немного выделяются среди прочих: они обожают лежать на жаре, смешно вытянув конечности. Портал popsci.com объяснил, зачем черепахи это делают.

© Unsplash

Летняя жара не щадит никого, и животным тоже нужно как-то охлаждать организм. Если люди могут остывать, сидя в своих домах с кондиционерами, то, например, млекопитающие часто лежат на траве ничком, распластавшись по земле, чтобы отрегулировать свою температуру.

Черепахам не чуждо подобное поведение, но оно проявляется иначе — как раз в этой самой «позе Супермена». Например, черепахи Pseudemys nelsoni частенько лежат, вытянув лапы и шею, чтобы впитать как можно больше солнечного света. Так они согреваются, улучшают собственное пищеварение и производят витамин D3, необходимый для укрепления панциря и костей.

Помимо этого, нежась на солнце черепахи защищаются от болезней. Дело в том, что их панцири высыхают под солнцем, а это не позволяет паразитам, вроде пиявок, присосаться к ним.

Наверное, почти каждый знает, что рептилии — хладнокровные животные, а млекопитающие — теплокровные. Но здесь есть некоторые нюансы, дополнительно разделяющие виды. Птицы, млекопитающие и некоторые рыбы, включая акул, считаются эндотермами; они постоянно поддерживают определенную температуру тела, которая не зависит от их окружения. Люди тоже попадают в эту категорию.

Другие виды рыб, амфибии и рептилии, в том числе черепахи, принадлежат к группе эктотермов. По сути, температура организма черепахи меняется вместе с температурой окружения. Для того, чтобы регулировать свою температуру, черепахи нежатся на бревнах, упавших деревнях, камнях и других поверхностях, где можно расслабиться и вытянуть лапы. Именно поэтому на водоемах для них иногда устраивают специальные «лежанки». А в США каймановые черепахи нередко нежатся прямо на горячем асфальте, что повышает риск несчастного случая.