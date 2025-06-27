Впервые зафиксировано медленное землетрясение

Международная команда ученых зафиксировала медленные землетрясения в японском разломе Нанкай. Судя по датчикам, в 2015 и 2020 годах волна деформации в течение нескольких недель шла по линии разлома на дне океана. По словам авторов, такие явления помогают сбрасывать напряжение в потенциально опасных зонах и снижать вероятность развития цунами. В будущем новые данные позволят лучше понимать поведение земной коры в разломах и оценивать опасность сильных землетрясений. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Медленные землетрясения — это сейсмические события, на развитие которых уходит несколько дней или недель. Из-за слабой активности они не ощущаются на поверхности. Пока медленные землетрясения остаются относительно новым понятием для науки, но геологи уже считают их важным процессом накопления и высвобождения напряжения перед более мощными движениями земной коры.

Международная команда ученых решила проследить за развитием медленных землетрясений. Они установили датчики в скважинах Японского моря в районе разлома Нанкай, расположенного у южного побережья Японии и тянущегося по дну океана. Осенью 2015 года приборы зафиксировали медленное движение пород вдоль участка разлома, расположенного ближе к морскому дну. Для прохождения 30 километров землетрясению понадобилось несколько недель. Второе событие произошло в 2020 году и прошло по тому же маршруту.

Ученые заметили, что землетрясения произошло в той части разлома, где обычно возникают цунами. Замедленные явления могут сбрасывать напряжение в потенциально опасной зоне, не вызывая разрушительных толчков. Кроме того, сдвиги происходили в местах с повышенным давлением флюидов — жидкостей, заполняющие трещины в горных породах. Это позволило подтвердить теорию о том, что флюиды являются важным компонентом медленных землетрясений.

В последний раз сильное землетрясение в разломе Нанкай произошло в 1946 году. Тогда толчки магнитудой в 8 баллов разрушили 36 тысяч домов и унесли жизни более 1300 человек. Хотя в разломе ожидается еще одно крупное землетрясение, медленные толчки могут высвободить часть накопленной энергии и снизить предполагаемый ущерб.

Открытие также может изменить подход к оценке сейсмической опасности — например, для северо-запада США, где находится разлом Каскадия. По словам ученых, у него нет «амортизатора» в виде медленных землетрясений, как у Нанкая, что делает его особенно опасным. В будущем исследователи планируют установить датчики в других частях Тихоокеанского Огненного кольца и лучше понять поведение разломов.