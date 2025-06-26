Представлена мощная и стильная «раскладушка» Xiaomi MIX Flip 2

Компания Xiaomi представила флагманскую «раскладушку» MIX Flip 2 с чипом Snapdragon 8 Elite. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Устройство оснащено внутренним 6,86-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Ключевой инженерной особенностью стала новая конструкция шарнира, обеспечивающая глубину складки менее 50 микрон — показатель, вдвое меньший толщины листа бумаги. Внешний экран получил 4,01-дюймовую AMOLED-панель, которая поддерживает свыше 500 приложений и позволяет взаимодействовать с устройством без открытия корпуса.

За производительность новинки отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом от 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Камеры Xiaomi MIX Flip 2 созданы совместно с Leica. Основной модуль на 50 Мп дополнен ультраширокоугольным на 50 Мп. Селфи-камера представлена датчиком с разрешением 32 Мп.

MIX Flip 2 весит 199 грамм и при толщине 7,57 мм может похвастаться аккумулятором емкостью 5165 мАч с высоким содержанием кремния (10%), что позволило сохранить компактность при высокой автономности. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной — 50 Вт.

Смартфон уже поступил в продажу в Китае по цене от 5999 юаней (около 65,4 тыс. руб.). Появится ли Xiaomi MIX Flip 2 в России, неизвестно. Предшественник предлагался в России за 130 тыс. руб.