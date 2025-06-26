Ученые вскрыли гробницу, которой около 400 лет

Прогулка археологов по забытой лестнице во французской церкви XII века привела их к потерянному склепу и саркофагам позднеантичного периода. Об этом рассказал портал ScienceAlert.

Археологи осматривали церковь Святого Филиберта (монах VII века) в Дижоне в рамках реставрационного проекта. Церковь была выведена из эксплуатации после Французской революции и использовалась в качестве склада для соли в середине XX века, что нанесло ущерб каменному строению. В 1974 году в ходе неудачной попытки восстановить церковь в ней была установлена подогреваемая бетонная плита.

Реставрация быстро превратилась в полноценную археологическую экспедицию, в ходе которой под плитой была обнаружена лестница, ведущая к запечатанному 400 лет назад склепу. В склепе обнаружили гробы детей и взрослых.

Похороненные там люди были одеты в простые саваны, также в захоронениях нашли несколько древних монет и четки рядом с останками. Кем были эти люди, установить пока не удалось.

Затем археологическая группа под руководством Клариссы Кудерк и Кэрол Фоссурье обнаружила плиточные гробницы XI - XIII веков и шесть саркофагов позднеантичного и меровингского периодов.

Хотя современная церковь Святого Филиберта была основана во второй половине XII века (с тех пор к ней были пристроены крыльцо, колокольня, шпиль и боковая часовня), археологи обнаружили дополнительные доказательства существования на этом месте более ранней церкви. Еще глубже они обнаружили остатки стен раннего Средневековья, построенных с использованием техники кладки «елочкой», которая, по мнению исследователей, датируется X веком.

По мнению экспертов, захоронения сразу нескольких эпох демонстрируют, что церковь была важным погребальным центром во время перехода от римской эпохи к раннему Средневековью (саркофаги, вероятно, находились внутри другого древнего здания, когда их впервые захоронили). Возможно, это место было последним пристанищем жертв катастрофического события вроде пандемии или массового голода.