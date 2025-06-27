Представлен модульный смартфон Fairphone 6

Компания Fairphone официально представила шестое поколение своего одноимённого смартфона.

© Ferra.ru

Новинка выделяется экологичностью, модульной конструкцией и долгосрочной программной поддержкой — Android-обновления гарантированы вплоть до 2033 года.

Корпус частично выполнен из переработанных материалов и сертифицирован по европейскому стандарту Energy с рейтингом «А». Все основные модули — дисплей, камеру, аккумулятор — можно заменить с помощью одной отвертки, а производитель даёт 5 лет гарантии.

© Fairphone

По характеристикам Fairphone 6 — устройство среднего класса: чип Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти, OLED-дисплей 6,31” с частотой 120 Гц, основная камера на 50 Мп с OIS, широкоугольная — 13 Мп, фронталка — 32 Мп с оптической стабилизацией. Съёмный аккумулятор — 4415 мАч.

Смартфон защищён по военному стандарту MIL-STD-810H, а аксессуары (ремешки, визитницы) фиксируются болтами.