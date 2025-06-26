В Twitch заявили о желании остаться в России

Снижение качества видеотрансляций до 720p на платформе Twitch для пользователей из России обусловлено экономическими трудностями, связанными с санкциями, введенными правительством США, и направлено на оптимизацию затрат. Сервис не намерен сворачивать деятельность в России, заявил генеральный директор Twitch Дэн Клэнси.

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По словам Клэнси, из-за ограничений Twitch не может получать доход от своей деятельности в России, что ставит под сомнение финансовую целесообразность дальнейшего присутствия на рынке. Тем не менее, он подчеркнул, что компания не планирует полного ухода из страны, в отличие от ситуации на южнокорейском рынке.

Ранее в СМИ предположили, что снижение разрешения трансляций связано с возможными планами свернуть деятельность в России. Аналогичные ограничения вводились в Южной Корее, а спустя год Twitch ушел из страны.

«У нас нет никаких планов уходить из России, мы планируем продолжать работать в ней, так что это другая ситуация в сравнении с той, что произошла в Корее. Россия является проблемой из-за санкций, поэтому это не решение Twitch, а это решения, которых мы должны придерживаться, основанные на правительственных правилах и требованиях. Мы надеемся, что санкции со временем будут урегулированы, и тогда мы сможем сильнее ориентироваться на Россию. Это не обязательно долгосрочное решение, но его пришлось рассмотреть, поскольку это было важным фактором в экономике работы сайта», — заявил Клэнси.

Россияне пожаловались на снижение качества трансляций с 1080p до 720p 23 июня. При этом у пользователей из других стран картинка воспроизводится в 1080p, даже если включить российских стримеров.