Раскрыт дизайн необычного смартфона Nothing Phone (3)

Портал Android Headlines опубликовал качественные рендеры смартфона Nothing Phone (3), который представят 1 июля.

© Газета.Ru

Судя по снимкам, новинка получит необычное оформление блока камер и лишится фирменной подсветки Glyph Interface, о чем ранее производитель заявил официально. Теперь основной блок состоит из трех сенсоров и смещен в левый верхний угол, что визуально отличает новинку от предшественников.

Подсветка устройства будет выполнена одной небольшой LED-полосой и круглым диодным дисплеем Glyph Matrix, который сможет отображать пиксельные изображения. Смартфон будет доступен в классических черной и белой версиях.

Несмотря на то, что Nothing обещала полноценный флагманский смартфон, Phone (3) оснастят субфлагманским чипом Snapdragon 8s Gen 4. Гаджету также приписывают 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку, а также тройную камеру на 50 Мп: основную, ультраширокоугольную и телеобъектив.

Устройство будет работать под управлением Nothing OS 3 на базе Android 15 с гарантированными обновлениями ОС на протяжении 5 лет и системы безопасности в течение 7 лет.